Комличенко забил 27-й гол в сезоне

В матче плей-офф чемпионата Чехии за право сыграть в Лиге Европы между «Младой Болеслав» и «Теплице» российский форвард Николай Комличенко отметился очередным забитым мячом.

На 38-й минуте игры 23-летний нападающий отметился результативным ударом после передачи Якуба Фулнека. Для россиянина этот гол стал 27-м в сезоне.

Напомним, Комличенко является воспитанником «Краснодара». Ранее он также выступал за новороссийский «Черноморец» и «Слован». За «Млада Болеслав» он выступает с 2017 года. Всего в составе нынешнего клуба он сыграл 51 матч, отметился 31 результативным ударом и 8 голевыми передачами.



Матч между «Младой Болеслав» и «Теплице» завершился со счётом 1:1. В следующий раунд вышла команда Комличенко, которая в первой игре разгромила соперника со счётом 8:0.