Бьельса: когда смотрю матчи «Манчестер Сити», чувствую себя безграмотным

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса выразил восхищение работой наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.



«Красоту игры команд, созданную Гвардиолой, невозможно скопировать. Именно поэтому я уважаю его. Гвардиола достоин лучших команд. Мне часто говорят: „Но что бы делал Гвардиола без игроков, которые были у него в “Барселоне"?» Да, игроки «Барселоны» уникальны, как игроки «Баварии» и «Манчестер Сити». Но особенный стиль, который вы видите в командах Пепа, гораздо важнее игроков.



Не говорю, что футболисты не важны. Подчёркиваю его способность к творчеству. Когда смотрю матчи «Манчестер Сити», чувствую себя безграмотным. На экране мы видим 10 игроков, которые стоят перед своей штрафной, а футболисты «Манчестер Сити» перемещают мяч по полю и пытаются найти возможность для атаки. Я вижу, как хорошо это сделано, и пытаюсь скопировать этот стиль, понять его. Но невозможно скопировать то, что делает Гвардиола", — приводит слова Бьельсы Goal.com.