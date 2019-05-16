Лофтус-Чик может пропустить финал Лиги Европы

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик может пропустить финальный матч Лиги Европы с «Челси» из-за повреждения. В товарищеском матче с «Нью-Инглэнд Революшн» в Бостоне хавбек подвернул левую лодыжку, а после матча перемещался на костылях и в специальном защитном сапоге на ноге, сообщает Sky Sports.



На данный момент неизвестен точный диагноз, но участие Лофтус-Чика в финале, который состоится 29 мая в Баку, находится под большим вопросом.

«Челси» в товарищеском матче нразгромил «Нью-Инглэнд Революшн» со счётом 3:0. Голы забили Росс Баркли (дважды) и Оливье Жиру.

«Челси» завершил чемпионат Англии на третьем месте, гарантировав себе участие в Лиге чемпионов. Команда Сарри набрала 72 очка, отстав от чемпиона — «Манчестер Сити» — на 26 баллов.