«Челси» благодаря дублю Баркли разгромил «Нью-Инглэнд»
«Челси» в товарищеском матче на выезде разгромил «Нью-Инглэнд Революшн» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Бостоне.
Счёт уже на третьей минуте встречи открыл полузащитник лондонцев Росс Баркли. На 29-й минуте преимущество «Челси» увеличил Оливье Жиру. Точку в матче в середине второго тайма поставил оформивший дубль Баркли, результативной передачей отметился Гонсало Игуаин. Маурицио Сарри произвёл 10 замен.
«Нью-Инглэнд Революшн» в регулярном чемпионате MLS замыкает турнирную таблицу Восточной конференции, набрав в 13 играх 11 очков.
«Челси» завершил чемпионат Англии на третьем месте, попав в Лигу чемпионов. Команда Сарри набрала 72 очка, отстав от чемпиона в лице «Манчестер Сити» на 26 баллов.
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