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«Челси» благодаря дублю Баркли разгромил «Нью-Инглэнд»

«Челси» благодаря дублю Баркли разгромил «Нью-Инглэнд»
Футбол / Англия 0

«Челси» в товарищеском матче на выезде разгромил «Нью-Инглэнд Революшн» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Бостоне.

Счёт уже на третьей минуте встречи открыл полузащитник лондонцев Росс Баркли. На 29-й минуте преимущество «Челси» увеличил Оливье Жиру. Точку в матче в середине второго тайма поставил оформивший дубль Баркли, результативной передачей отметился Гонсало Игуаин. Маурицио Сарри произвёл 10 замен.

«Нью-Инглэнд Революшн» в регулярном чемпионате MLS замыкает турнирную таблицу Восточной конференции, набрав в 13 играх 11 очков.

«Челси» завершил чемпионат Англии на третьем месте, попав в Лигу чемпионов. Команда Сарри набрала 72 очка, отстав от чемпиона в лице «Манчестер Сити» на 26 баллов.

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