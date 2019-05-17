Компани и Азар — в числе претендентов на звание автора лучшего гола сезона в АПЛ

Стали известны имена футболистов, претендующих на звание автора лучшего гола в завершившемся сезоне английской Премьер-лиги.



В список попали голы, которые были признаны лучшими в каждом месяце. На приз претендуют следующие игроки: Жан-Мишель Сери («Фулхэм»), Дэниел Старридж («Ливерпуль»), Аарон Рэмси («Арсенал»), Сох Хын Мин («Тоттенхэм Хотспур»), Эндрос Таунсенд («Кристал Пэлас»), Андре Шюррле («Фулхэм»), Фабиан Шёр («Ньюкасл Юнайтед»), Антони Кнокар («Брайтон энд Хоув Альбион»), Эден Азар («Челси») и Венсан Компани («Манчестер Сити»).

Видео доступно в «твиттере» Carling.



Чемпионом Англии по итогам прошедшего сезона стал «Манчестер Сити», сумевший защитить титул после победы в прошлом году. Главный конкурент «горожан» в борьбе за трофей в лице «Ливерпуля» набрал на одно очко меньше.