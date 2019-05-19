Рыболовлев в раздевалке поздравил «Монако» с победой над «Амьеном»
В матче 37-го тура чемпионата Франции «Монако» обыграл «Амьен» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Фонвьее на стадионе «Луи II». Обслуживал матч арбитр Клеман Турпен.
По окончании встречи владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев зашёл в раздевалку и поздравил команду с победой.
Видео можно посмотреть в «твиттере» французского клуба.
Рыболовлев стал владельцем «Монако» в декабре 2011 года. В сезоне-2016/17 клуб впервые за 17 лет выиграл чемпионат Франции.
«Монако», набрав 36 очков, поднялся на 16-е место в турнирной таблице французского национального чемпионата, оторвавшись от зоны вылета на три очка. «Амьен» (35) опустился на 17-е место.
В заключительном, 38-м туре «Монако» на выезде сыграет с «Ниццей». Матч состоится 24 мая.
Жардим: сезон ещё не окончен, игрокам «Монако» нужно оставаться сосредоточенными
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