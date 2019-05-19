Жардим: сезон ещё не окончен, игрокам «Монако» нужно оставаться сосредоточенными

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал результат домашнего матча предпоследнего, 37-го тура французской Лиги 1 с «Амьеном» (2:0).

«Этим вечером команда дала свой ответ на поле. Отношение к матчу было выше всяческих похвал, установка на игру была соблюдена.

На сегодняшний день мы ещё не сохранили своё место в Лиге 1, в футболе может произойти всё, что угодно. Нужно хорошо поработать на этой неделе и подготовиться к матчу с «Ниццей».

Фалькао? Это футболист, который всегда выкладывается на 100%, он настоящий форвард.

Игроки знают, что сезон ещё не окончен. Нужно оставаться сосредоточенными и добиться нашей цели — остаться в Лиге 1.

Нас поддерживает много людей, именно поэтому мы сыграем как можно лучше в Ницце», — приводит слова Жардима пресс-служба «Монако».

«Монако», набрав 36 очков, поднялся на 16-е место в турнирной таблице французского национального чемпионата, оторвавшись от зоны вылета на три очка. «Амьен» (35) опустился на 17-е место.