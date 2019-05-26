Румменигге: никто не сомневался в том, что Ковач продолжит тренировать «Баварию»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге после финального матча Кубка Германии с «РБ Лейпциг» (3:0) заявил, что Нико Ковач останется на посту главного тренера мюнхенского клуба.
«Конечно, Нико продолжит работать на своём посту. Это никогда не было предметом обсуждения, мы не сомневались в нём. Речь идёт о трофеях, которые имеют значение для „Баварии“. И тренер играет главную роль в их завоевании. Команда отлично себя проявила в финале Кубка Германии. Никто не ставил под сомнение дальнейшее сотрудничество с Ковачем», — приводит слова Румменигге FOX Sports.
Нико возглавил «Баварию» летом 2018 года. До этого 47-летний специалист работал главным тренером в «Айнтрахте» из Франкфурта-на-Майне, в основной и молодёжной командах Хорватии, а также в академии «Ред Булл Зальцбург».
- 26 мая 2019
-
12:37
-
12:19
-
12:10
-
12:09
-
12:00
-
11:55
-
11:50
-
11:49
-
11:40
-
11:30
-
11:23
-
11:22
-
11:20
-
11:10
-
11:00
-
10:53
-
10:24
-
10:19
-
10:09
-
10:02
-
09:55
-
09:46
-
09:41
-
09:29
-
09:25
-
09:16
-
08:24
-
07:42
-
07:22
-
05:54
-
05:35
-
05:29
-
04:47
-
03:56
-
03:43