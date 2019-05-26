Румменигге: никто не сомневался в том, что Ковач продолжит тренировать «Баварию»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге после финального матча Кубка Германии с «РБ Лейпциг» (3:0) заявил, что Нико Ковач останется на посту главного тренера мюнхенского клуба.



«Конечно, Нико продолжит работать на своём посту. Это никогда не было предметом обсуждения, мы не сомневались в нём. Речь идёт о трофеях, которые имеют значение для „Баварии“. И тренер играет главную роль в их завоевании. Команда отлично себя проявила в финале Кубка Германии. Никто не ставил под сомнение дальнейшее сотрудничество с Ковачем», — приводит слова Румменигге FOX Sports.



Нико возглавил «Баварию» летом 2018 года. До этого 47-летний специалист работал главным тренером в «Айнтрахте» из Франкфурта-на-Майне, в основной и молодёжной командах Хорватии, а также в академии «Ред Булл Зальцбург».

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