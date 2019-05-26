«Торпедо» Колыванова и «Текстильщик» Бояринцева вышли в ФНЛ

Определились два новичка Футбольной национальной лиги на следующий сезон.
Московское «Торпедо» под руководством экс-наставника «Уфы» Игоря Колыванова в матче 25-го тура чемпионата России во втором дивизионе в зоне «Центр» разгромило «Сатурн» (4:1). Благодаря победе «автозаводцы» стали недосягаемыми для идущего вторым «Сокола».
Победителем зоны «Запад» стал ивановский «Текстильщик», который возглавляет бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев. В предпоследнем туре «Текстильщик» обыграл «Коломну» со счётом 2:1 и гарантировал себе первое место.
Напомним, что «Торпедо» в 2015 году вылетело из Российской Премьер-Лиги и, миновав ФНЛ, отправилось в ПФЛ, где выступало на протяжении четырёх сезонов. «Текстильщик» вышел в ФНЛ впервые за последние 11 лет.
- 26 мая 2019
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