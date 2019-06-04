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Игроки сборной Нидерландов встретили Вейналдума и ван Дейка бурными овациями

Игроки сборной Нидерландов встретили Вейналдума и ван Дейка бурными овациями
Футбол / Лига чемпионов 0

Нидерландские футболисты «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и Жоржиньо Вейналдум прибыли в расположение национальной команды в преддверии матчей плей-офф Лиги наций.

1 июня защитник и хавбек добыли со своим клубом победу в Лиге чемпионов. Партнёры по сборной встретили их бурными аплодисментами.

Видео доступно в «твиттере» Королевского футбольного союза Нидерландов.

«Ливерпуль» в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов, в решающем матче победив «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).

6 июня сборная Нидерландов встретится с Англией в полуфинале Лиги наций. Вторую путёвку в финал разыграют Португалия и Швейцария. Решающий матч состоится 9 июня.

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