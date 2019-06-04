Игроки сборной Нидерландов встретили Вейналдума и ван Дейка бурными овациями

Нидерландские футболисты «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и Жоржиньо Вейналдум прибыли в расположение национальной команды в преддверии матчей плей-офф Лиги наций.



1 июня защитник и хавбек добыли со своим клубом победу в Лиге чемпионов. Партнёры по сборной встретили их бурными аплодисментами.



Видео доступно в «твиттере» Королевского футбольного союза Нидерландов.



«Ливерпуль» в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов, в решающем матче победив «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).



6 июня сборная Нидерландов встретится с Англией в полуфинале Лиги наций. Вторую путёвку в финал разыграют Португалия и Швейцария. Решающий матч состоится 9 июня.

