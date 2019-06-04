Роналду хочет, чтобы Сарри возглавил «Ювентус»

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду одобрил возможное назначение на пост главного тренера команды наставника лондонского «Челси» Маурицио Сарри. Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, Роналду интересно поработать с Сарри, который предпочитает выстраивать атакующий стиль игры.

Ранее сообщалось, что «Ювентусу» придётся выплатить «Челси» компенсацию в размере £ 5 млн за досрочный разрыв контракта с Сарри.

Должность главного тренера «Ювентуса» остаётся вакантной после того, как стало известно об уходе из команды Массимилиано Аллегри.

Напомним, Сарри работает в «Челси» менее года. В своём дебютном сезоне он привёл лондонский клуб к третьему месту в английской Премьер-лиге и победе в Лиге Европы. В решающем матче второго по значимости еврокубка «Челси» уверенно обыграл лондонский «Арсенал» — 4:1.