Каррагер: тренерская работа убила Бенитеса и Улье, они стали параноиками

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, что он решил не становиться тренером из-за примеров Рафаэля Бенитеса и Жерара Улье.



«За 12 лет моей карьеры Бенитес и Улье оказали на меня самое большое влияние. Я люблю их, испытываю к ним большое уважение. Но я всегда говорил, что человек, который пришёл в „Ливерпуль“, который меня так впечатлил, был уже не таким, когда уходил.



Тренерская работа убила и сломала их. Они стали другими людьми, параноиками, принимающими странные решения.



Когда я сидел дома и видел, что они говорят, то думал: «Боже мой, нет». Ты понимаешь, что это уже не тот человек. Я думаю, что их изменила работа.



Я был очень интенсивным игроком. Футбол может привести вас в разные места. Но это может оказаться и тёмное место», — приводит слова Каррагера Daily Mail.

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