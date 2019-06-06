«ПСЖ» намерен приобрести К. Наваса на замену Буффону
Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас в ближайшее время может стать игроком «Пари-Сен Жермен». Об этом сообщает Marca.
По информации издания, Навас может заменить в составе «ПСЖ» Джанлуиджи Буффона, который покинул стан парижан.
Напомним, контракт Буффона с французским клубом был рассчитан до нынешнего лета. При этом по согласованию сторон он мог быть продлён ещё на один год.
32-летний Навас выступает за «Реал» с 2014 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 10 матчах чемпионата Испании, в которых пропустил восемь голов. Также на его счету два пропущенных гола в трёх матчах Лиги чемпионов. В составе «Королевского клуба» Навас трижды выигрывал Лигу чемпионов, а также становился чемпионом Испании.
«ПСЖ» объявил об уходе Буффона
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