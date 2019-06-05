«ПСЖ» объявил об уходе Буффона
41-летний голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон покидает стан парижан, сообщает официальный "твиттер" клуба.
«Джентльмен на поле и за его пределами, необыкновенный партнёр по команде. Желаем тебе всего наилучшего в будущем! Прощай и спасибо за всё, Джанлуиджи Буффон», — сказано в заявлении «ПСЖ» в «Твиттере».
Буффон перешёл в «ПСЖ» летом прошлого года на правах свободного агента из «Ювентуса». Контракт футболиста с парижанами был рассчитан до нынешнего лета. При этом по согласованию сторон он мог быть продлён ещё на один год.
В завершившемся сезоне Буффон сыграл 25 матчей на клубном уровне. В его пассиве 25 пропущенных мячей. С командой вратарь стал чемпионом Франции. До «Ювентуса» голкипер выступал за «Парму».
«ПСЖ» проведёт переговоры с Буффоном на следующей неделе
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