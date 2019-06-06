«Тоттенхэм» требует у «Реала» за Эриксена € 113 млн

Президент «Тоттенхэм Хотспур» Дэниел Леви затребовал € 113 млн у мадридского «Реала» за ключевого игрока команды Кристиана Эриксена, сообщает The Times.



В недавних интервью 27-летний полузащитник сборной Дании неоднократно выражал желание перейти в стан «сливочных», чтобы сделать шаг вперёд в карьере. Однако он не исключил варианта, что может отработать свой контракт до конца и уйти из лондонского клуба свободным агентом в летнее трансферное окно будущего сезона.



Напомним, что в ходе минувшего сезона мадридский клуб отказывался платить за Эриксена требуемые «шпорами» € 150 млн.



В сезоне-2018/19 Эриксен принял участие в 35 матчах чемпионата Англии и забил 8 голов. В минувшие выходные «Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов со счётом 0:2.

Эриксен сообщил о желании покинуть «Тоттенхэм»