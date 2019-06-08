СМИ: контракт Сарри с «Ювентусом» будет рассчитан на 3 года

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри согласовал трёхлетний контракт с итальянским футбольным клубом «Ювентус», сообщает The Guardian.



Издание отмечает, что агент Сарри Фали Рамадани встретился с руководством английского «Челси» в пятницу, 7 июня, и договорился о расторжении контракта. По данным источника, в «Ювентусе» не готовы платить отступные и надеются, что этого не произойдёт.



Сарри возглавил «Челси» летом прошлого года, сменив на тренерской скамье соотечественника — Антонио Конте. С командой он завершил сезон на третьем месте в Премьер-лиге, дошёл до финала Кубка лиги, где синие уступили в серии пенальти «Манчестер Сити», и выиграл Лигу Европы, разгромив в финале турнира «Арсенал» со счётом 4:1. Контракт Сарри с «Челси» рассчитан до лета 2021 года.