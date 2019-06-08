Гришин: думаю, Чалов сыграет в нападении сборной России в ближайших матчах

Экс-наставник молодёжного состава ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о шансах «армейца» Фёдора Чалова сыграть в ближайших матчах за сборную России в матчах с Кипром и Сан-Марино. Несмотря на статус лучшего бомбардира РПЛ, футболиста долгое время не вызывали в национальную команду.
«Думаю, сейчас по персоне Чалова нет никаких вопросов. На мой взгляд, он лучший молодой игрок сезона и полностью оправдал вызов в сборную. Кстати, думаю, именно он сыграет в нападении в предстоящих матчах. Если не появится в старте, то как минимум выйдет на замену», — приводит слова Гришина RT.
Матч Россия — Сан-Марино состоится сегодня, 8 июня, и начнётся в 19:00 мск. На стадионе «Мордовия-Арена» ожидается аншлаг. За гостей будут болеть около 10 фанатов. Встречу обслужит шведская бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом.
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