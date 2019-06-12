Наставник сборной Кипра: мы играли с суперкачественной командой. Россия — топ

Главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон прокомментировал поражение своей команды в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной России (0:1).

«Я горд своими футболистами. Мы играли с суперкачественной командой. Россия — топ. Поверьте, я сидел на очень удобном месте, чтобы это рассмотреть. Для нас играть в таком прекрасном городе, на таком стадионе, при таких болельщиков — это невероятный опыт. Ну а если говорить об игре, то было два разных тайма. В первом — нам сильно повезло. Во втором мы перестроились и сумели навязать борьбу, что было очень хорошо для нового поколения наших футболистов», — передаёт слова Бен-Шимона корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Россия, набрав девять очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице группы I. Отставание россиян от лидера группы, сборной Бельгии, составляет три очка. Кипр (3) — на пятом месте.