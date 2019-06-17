Хавбек «Арсенала» Мхитарян женился

Полузащитник «Арсенала» и сборной Армении Генрих Мхитарян женился. Избранницей 30-летнего футболиста стала Бетти Варданян, дочь армянского бизнесмена Михаэла Варданяна.



«Выходи за меня и останься со мной навсегда», — написал Мхитарян в «Инстаграме».

Мхитарян выступает в составе лондонского «Арсенала» с 2018 года. В минувшем сезоне армянский футболист принял участие в 25 матчах английской Премьер-лиги, забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи. Ранее Мхитарян играл за такие команды, как «Пюник», донецкий «Металлург», «Шахтёр», дортмундская «Боруссия» и «Манчестер Юнайтед». С 2007 года Генрих выступает за национальную команду Армении.

«Арсенал» финишировал на 5-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2018/19.