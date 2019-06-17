«Манчестер Юнайтед» запросил у «Реала» стоимость Хамеса

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес с колумбийскому полузащитнику мадридского «Реала» Хамесу Родригесу и сделал запрос по стоимости игрока, утверждает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, «Королевский клуб» оценил своего игрока в € 55 млн. Хавбек также входит в сферу интересов «Ювентуса» и «Наполи».

На протяжении двух последних сезонов 27-летний Родригес выступал на правах аренды за «Баварию». В договоре была прописала опция выкупа за € 42 млн, однако мюнхенцы не стали её активировать. Всего он провёл за мюнхенский клуб 67 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 15 забитых мячей, а также отдал 20 результативных передач. Контракт игрока «Реалом» действителен до лета 2021 года.