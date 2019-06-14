Маттеус: вижу Хамеса в «Ювентусе»

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус отметил, что видит полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса в туринском «Ювентусе».



«Мы разговаривали с Хамесом во время празднования чемпионского титула „Баварии“ в Бундеслиге. Я вижу Хамеса в „Ювентусе“. Он близок с Криштиану Роналду. Хамес сообщил мне, что Роналду контактировал с ним и заявил о своём желании видеть колумбийца в „Ювентусе“, — приводит слова Маттеуса Goal.com.



Ранее сообщалось, что Хамес может продолжить карьеру в „Наполи“ или „Ювентусе“. На протяжении двух последних сезонов колумбийский полузащитник выступал на правах аренды за «Баварию». В договоре футболиста была прописала опция выкупа за € 42 млн, однако мюнхенцы не стали её активировать.

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