Полиция изъяла видео из отеля по делу об изнасиловании Неймаром модели

Французская полиция конфисковала видео из отеля, в котором состоялась встреча форварда «ПСЖ» Неймара и модели Нажилы Триндади, впоследствии обвинившей футболиста в изнасиловании. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, изъятие видео из камер наблюдения произошло по запросу бразильской полиции, которая ведёт расследование по этому делу. На конфискованных кадрах видно, как 27-летний нападающий парижан входил и покидал номер, где его ждала девушка. С помощью видео следователи планируют установить, находился ли футболист в состоянии алкогольного опьянения, о чём ранее утверждала Триндади.

Напомним, бразильская модель обвинила Неймара в изнасиловании, совершённом в одном из парижских отелей в середине мая.