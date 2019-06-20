Полиция изъяла видео из отеля по делу об изнасиловании Неймаром модели
Французская полиция конфисковала видео из отеля, в котором состоялась встреча форварда «ПСЖ» Неймара и модели Нажилы Триндади, впоследствии обвинившей футболиста в изнасиловании. Об этом сообщает L'Equipe.
По информации источника, изъятие видео из камер наблюдения произошло по запросу бразильской полиции, которая ведёт расследование по этому делу. На конфискованных кадрах видно, как 27-летний нападающий парижан входил и покидал номер, где его ждала девушка. С помощью видео следователи планируют установить, находился ли футболист в состоянии алкогольного опьянения, о чём ранее утверждала Триндади.
Напомним, бразильская модель обвинила Неймара в изнасиловании, совершённом в одном из парижских отелей в середине мая.
Модель, обвиняющая Неймара в изнасиловании, заявила об утере телефона с уликами
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