Ван Гал: мне не нравятся Месси и Неймар как командные футболисты

Бывший главный тренер «Аякса», «Барселоны», «Баварии», «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Луи ван Гал высказал своё мнение о нападающих Лионеле Месси и Неймаре.

«Посмотрите на „Барселону“. Сколько раз они побеждали в Лиге чемпионов за последние пять лет, имея футболиста, которого считают лучшим в мире? Посмотрите на Неймара в „ПСЖ“. Побеждал ли он? Месси и Неймар нравятся мне как большие индивидуалисты, но не как командные футболисты. В таких видах спорта нет ничего более важного, чем командный игрок.

Месси является лучшим игроком мира в индивидуальном плане, у него великолепная статистика. Но почему он уже пять лет не может выиграть Лигу чемпионов? Думаю, Месси тоже ответственен за то, что происходит в «Барселоне», не только тренер», — цитирует ван Гала El Pais.