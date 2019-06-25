Гендиректор «Арсенала» рассказал, как клуб будет готовиться к сезону

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал об изменениях в плане подготовки «Арсенала» к новому сезону.

27 июня команда отправится на второй сбор, который пройдёт в Австрии. Чартерным рейсом из столичного аэропорта Домодедово «оружейники» прилетят в Зальцбург, откуда отправятся на юг Австрии в небольшой город Кессен. Второй этап подготовки продлится с 27 июня по 7 июля. За это время команда проведёт три контрольные встречи. 29 июня соперником станет «Ваккер» (Австрия), 2 июля – «Пршибрам» (Чехия), а 6 июля — чемпион Австрии «Ред Булл Зальцбург».



«Понимая, что нам предстоит впервые в истории стартовать в еврокубках, мы приложили все усилия, чтобы команда прошла подготовку на самом высоком уровне. Клуб ещё за полгода до окончания чемпионата забронировал гостиницу в хорошо знакомом нам Лиенце, где мы два года назад плодотворно прошли предсезонку с Миодрагом Божовичем. Неделю назад представители компании, которая организует нам сборы, сообщили, что появился ещё один вариант. Нам был предложен город Кессен — одно из самых привлекательных мест для сборов в летнее межсезонье.



В отеле «Сихов» есть современный спортивный зал, комнаты для восстановления и два натуральных поля в пешей доступности. Тренировочный лагерь очень удобен для нашей команды с точки зрения логистики. Футболистам не придётся проводить несколько часов в пути в дни контрольных игр. Плюс это место оказалось привлекательным для нас с экономической точки зрения и позволило клубу сэкономить деньги. В своё время сюда невозможно было попасть, Юрий Сёмин и Курбан Бердыев на годы вперёд бронировали Кессен для своих команд. Отказываться от этого места было бы глупо, совместно с тренерским штабом и президентом клуба Гурамом Аджоевым приняли решение провести сбор именно здесь. Мы уверены, что подготовка пройдёт на самом высоком уровне», — цитирует Балашова пресс-служба клуба.