Кроос: трансфер Роналду в «Ювентус» сделал всех счастливыми

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал уход бывшего партнёра по команде Криштиану Роналду в «Ювентус». Летом прошлого года «старая синьора» заплатила «Королевскому клубу» за португальского нападающего € 117 млн.

«Было бы странно, если бы отсутствие такого игрока, как Криштиану Роналду, который своими голами предрешил исход стольких матчей, не было заметно. Однако его трансфер сделал всех счастливыми. Он хотел получить новый опыт, а „Реал“ заработал много денег», — приводит слова Крооса Bild.

Роналду выступал за «Реал» в период с 2009 по 2018 год. Всего в составе «Королевского клуба» португальский нападающий провёл 438 матчей и забил 450 мячей. Он является лучшим бомбардиром в истории «сливочных».