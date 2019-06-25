Футре: Роналду — легенда и миф

Бывший футболист мадридского «Атлетико» и сборной Португалии Паулу Футре высказался о португальском нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Я уже много раз говорил журналистам, что им придётся вносить новые прилагательные в словари, искать другие фантастические слова, потому что в отношении Роналду уже использовано всё. Я бы остановился на двух словах, от которых не устаю, — на легенде и мифе. Всё остальное — гений, фантастический, феномен, инопланетянин, замечательный, уникальный — я устал слышать и говорить», — приводит слова Футре Goal.com.
Роналду перешёл в «Ювентус» летом прошлого года из «Реала». Трансфер португальца обошёлся «старой синьоре» в € 117 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне форвард провёл 43 матча. На его счету 28 забитых мячей и 13 результативных передач.
- 25 июня 2019
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