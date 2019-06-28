Почеттино: Клопп и Гвардиола контролируют трансферы, а у нас всё решает Леви

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино рассказал о работе клуба на трансферном рынке.

«В этом году нам обязательно надо усилить команду. За последние два года мы не приобретали игроков и сэкономили много денег. Это должно нам помочь.

В «Манчестер Сити» и «Ливерпуле» Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп вправе решать, каких игроков они хотят видеть в клубе, а каких нет.

В других командах — в «Тоттенхэме», «Челси» и «Арсенале» — тренеры не контролируют трансферы. В нашем случае всё решает президент Дэниэл Леви», — цитирует Почеттино Catalunya Radio.

В минувшем сезоне «Тоттенхэм» занял четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и дошёл до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Ливерпулю».