Почеттино: Клопп и Гвардиола контролируют трансферы, а у нас всё решает Леви
Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино рассказал о работе клуба на трансферном рынке.
«В этом году нам обязательно надо усилить команду. За последние два года мы не приобретали игроков и сэкономили много денег. Это должно нам помочь.
В «Манчестер Сити» и «Ливерпуле» Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп вправе решать, каких игроков они хотят видеть в клубе, а каких нет.
В других командах — в «Тоттенхэме», «Челси» и «Арсенале» — тренеры не контролируют трансферы. В нашем случае всё решает президент Дэниэл Леви», — цитирует Почеттино Catalunya Radio.
В минувшем сезоне «Тоттенхэм» занял четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и дошёл до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Ливерпулю».
«Тоттенхэм» близок к первому трансферу за 1,5 года. В клубе ждут «нового Канте»
Также «шпоры» завершают переговоры с 18-летним юнцом из «Лидса».
- 28 июня 2019
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