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Голы Флореса, Йотуна и Герреро — в видеообзоре матча Чили — Перу

Голы Флореса, Йотуна и Герреро — в видеообзоре матча Чили — Перу
Футбол / Южная Америка 0

В Порту-Алегри на стадионе «Арена ду Гремио» состоялся второй матч 1/2 финала Кубка Америки — 2019 между сборными командами Чили и Перу. Встречу обслуживал колумбийский арбитр Вильмар Рольдан Перес. Игра завершилась сенсационной победой перуанцев со счётом 3:0.

Первый гол был забит на 21-й минуте — отличился хавбек Эдисон Флорес. Полузащитник Йосимар Йотун удвоил преимущество Перу с передачи Андре Каррильо на 38-й минуте после ошибки чилийского голкипера. Окончательный счёт установил перуанский форвард Хосе Паоло Герреро на 91-й минуте. В добавленное арбитром время чилийский нападающий Эдуардо Варгас не реализовал пенальти.

Обыграв Чили, национальная команда Перу стала вторым участником финала Кубка Америки — 2019, в котором встретится со сборной Бразилии 7 июля на знаменитом стадионе «Маракана» (начало — в 23:00 мск).

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