Кононов не исключил появления новых игроков в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов не исключил, что этим летом клуб ещё может подписать новых игроков.

«Думаю, что появление новичков в команде до конца заявочного периода возможно. Но нам нужно очень точечно подойти к тем позициям, которые требуют усиления, и очень точечно подойти с кандидатурами, которые на самом деле будут сильнее тех наших игроков, которые на данный момент играют. Если они будут на том же уровне, то я не вижу смысла их приглашать. Поэтому, конечно, наш селекционный отдел работает и есть кандидаты, но я бы не хотел на эту тему сейчас говорить, потому что в первую очередь меня интересуют, конечно же, те игроки, которые сейчас есть, с кем я работаю. Я в каждого из них верю, верю, что они будут показывать свой уровень и прогрессировать», — сказал Кононов в видеоинтервью, размещённом на канале «Спартака» в YouTube.