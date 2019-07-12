Украинский защитник: в УПЛ ходят на «Шахтёр» — «Динамо», в РПЛ — на каждый матч

Защитник «Шахтёра» Данила Сагуткин рассказал, почему согласился перейти на правах аренды в «Енисей».
«Было много предложений, а потом позвонил агент и сказал, что можно поехать в «Енисей». Я поговорил с родителями, которые живут в Крыму. Они сказали ехать в Россию, что это будет для меня шагом вперёд. В итоге я сказал агенту, что хочу туда поехать.
Узнал от Олега Данченко, что здесь всё круто и хорошие условия для развития футбольной карьеры. Я и сам смотрел матчи Премьер-Лиги и следил. Много смотрел российского футбола, потому что мне нравится здешняя атмосфера, дерби, количество болельщиков на матчах. На Украине столько болельщиков ходят только матч «Шахтёр» — «Динамо», а здесь постоянно очень много людей», — сказал Сагуткин в интервью клубному телевидению.
- 12 июля 2019
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