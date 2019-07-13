Точилин: «Сочи» уважал «Спартак», но не боялся его

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал поражение со счётом 0:1 в выездном матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».

«Ощущения от первой игры в Премьер-Лиге хорошие, игрой команды доволен, за исключением последних 20 минут. Чтобы играть в агрессивный футбол весь матч, силёнок пока не хватает.

Опыт подготовки уже был в самом начале моей карьеры, когда мы с «Динамо» из Санкт-Петербурга собрались за 6 дней до чемпионата. Сейчас — за 4. Пришла группа обученных футболистов, рассказывать им долго не приходилось. Они играли на хорошем уровне и ещё поиграют. Плюс мотивация помогла в подготовке к этой игре.

Как решились давить «Спартак» в начале? Видимо, вы не следили за «Сочи» в прошлом сезоне, мы так играли и тогда. От своей философии отходить не буду, пока здесь работаю. Мы уважали соперника, но не боялись его. К тому же нам удалось усилиться опытными футболистами.

Давит ли информация, что меня может сменить Курбан Бердыев? Мне нормально работается, с руководством я нахожусь в контакте, оно меня поддерживает. Мы не слушаем слухи, а просто делаем свою работу», — передаёт слова Точилина корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.