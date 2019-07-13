От позора до радости – один удар Жиго. «Спартак» начал с невероятной победы

Бойкота не было и близко

Фанаты «Спартака» всё межсезонье продолжали протестовать и активно призывали друг друга не покупать абонементы, а особо радикальные – и вовсе бойкотировать матчи до тех пор, пока в клубе не произойдут желаемые изменения. Однако сердцу соскучившегося по футболу болельщика не прикажешь: посещаемость стартовой игры сезона оказалось приличной для соперника статуса «Сочи». Полностью заполнилась фанатская трибуна B, на две трети – центральные A и С, на треть – D.

Итого – почти 30 тысяч. Только команда радовать своих поклонников в этот вечер не спешила. Стартовый отрезок закончился громадным разочарованием.

30 минут унижения красно-белых

Что было известного до этого дня о «Сочи»? Команда недавно вышла в элиту из ФНЛ, месяц назад была разгромлена всё тем же «Спартаком» в товарищеском матче со счётом 1:7, после чего почти полностью перестроилась, провела масштабную трансферную кампанию, подписав чуть ли не половину резерва «Зенита» — Набиуллина, Новосельцева, Цаллагова, Полоза.



Большинство новичков присоединилось к дебютанту РПЛ поздно, уже к концу сборов. А некоторые – как Нобоа и Кудряшов – и вовсе накануне старта сезона. Так что игроки здесь собраны, может, и хорошие – но сыграться за столь короткий отрезок они не могли по определению. Тому же Кононову не удалось построить боеспособную команду ни за четыре месяца, ни за шесть. И сам он постоянно просил дать ему больше времени.



Но глядя на первые минут 25-30, болельщики красно-белых хватались за голову: на скорую руку собранный «Сочи» с молодым неопытным тренером и разношёрстным составом смотрелся на две головы выше «Спартака». Гости были лучше во всём: в движении, коллективном взаимодействии, агрессии, прессинге, контроле мяча, обострении.



Команду Кононова просто унижали. Набиуллин, вышедший играть по всей бровке при схеме с тремя центральными защитниками, разрывал свой фланг – Эльмир предпринял за первый тайм шесть-семь проходов, пытался зарабатывать опасные штрафные (свистел, правда, арбитр Москалёв через раз) и сделал опаснейшую скидку на дальнюю штангу.



«Сочи» откровенно не везло. На 7-й минуте обязан был забивать с пары метров Бурмистров, но в борьбе с Джикией он не смог протолкнуть мяч в пустой угол. На 12-й – опаснейший штрафной исполнял Песегов, запустивший мяч над дальней «девяткой». На 20-й – Максименко чудовищно неряшливо отбил прямо перед собой мяч после дальней попытки Бурмистрова, а Казаеву добить в упор чудом помешал Рассказов. Возможно, кстати, что не чудом, а фолом. Но свистеть арбитр снова не стал.



В статистике ударов в какой-то момент горели цифры 9:1 в пользу гостей. Было решительно непонятно, кто здесь выходец из ФНЛ, а кто – претендент на медали?

Ломовицкий и Ананидзе – худшие среди худших

Это унижение должно было закончиться для «Спартака» логичным пропущенным голом, но фарт в этот вечер упорно принимал сторону красно-белых. Сами они при этом долго не показывали абсолютно ничего: допускали чудовищные десятиметровые разрывы между линиями, проваливались раз за разом в опорной зоне и отвратительно двигали мяч. Когда минуте на 25-й, во время очередного владения «Сочи», трибуны засвистели, с ними хотелось полностью согласиться.



Выделить со знаком плюс по такой игре можно было разве что Бакаева, настырно пытавшегося придумать хоть что-то на своём правом фланге, да Айртона, носившегося по противоположной бровке вперёд-назад за двоих. Именно бразилец придумал первый момент для своей команды – пробежал с мячом метров 70 и навесил на дальнюю штангу, где в пустой угол не попал Луис Адриано.



Обо всех остальных сказать ничего хорошего было нельзя. Но двоих футболистов «Спартака» — Ломовицкого и Ананидзе – стоит упомянуть отдельно. Оба показывали даже не нулевой, а минусовой уровень. Первый за свой отрезок не сделал ничего полезного, пару раз обрезал команду поперечным пасом и заработал жёлтую за грубость. Второй проигрывал большинство единоборств, плохо распоряжался с мячом и запорол в дебюте очень опасную быструю атаку неточным острым пасом.

Слишком долгие трансферы и три проблемные позиции. Как «Спартак» готов к сезону Сегодня красно-белые проведут первый матч нового чемпионата — против «Сочи».

Перед игрой мы предупреждали, что левый фланг атаки и зона «под нападающим» – самые проблемные для «Спартака» позиции. Так и вышло: оба выбранных Кононовым игрока провалились. Менять их смело можно было ещё после первого тайма, но состоялись перестановки только к середине второго.

Почти на равных

Где-то после 35-й минуты «Спартак» всё-таки выровнял игру (браво!). «Сочи» не смог поддерживать высокий темп вечно, ослабил прессинг, и красно-белым тут же стало гораздо проще перекатывать мяч. Концовка стартовой половины прошла с преимуществом хозяев: в упор головой бил после углового Жиго, опасно закручивал мяч со средней дистанции Зобнин, но оба раза Заболотный (который вратарь, а не нападающий) вытаскивал мячи в красивых прыжках.

После перерыва зрители увидели на поле молодого Игнатова и Понсе, заменивших двух антигероев первого тайма. Территориальное «Спартака» слегка увеличилось, «Сочи» перешёл на игру вторым номером, однако и контратаки гостей получались очень опасными – по суммарной остроте команда Точилина красно-белым ничуть не уступила, Максименко ещё несколько раз попадал под обстрел. Как минимум ничью сочинский клуб точно заслужил.



Но – не дотянул. В концовке у футболистов гостей стало сводить ноги, они перестали выдерживать темп, позволили «Спартаку» организовать давление. И дрогнули. В компенсированное время Жиго выше всех выпрыгнул в штрафной после углового и перебинтованной головой всё-таки принёс красно-белым победу. В прошлом сезоне французский защитник, кстати, тоже забил дебютный гол «Спартака». И тоже дебютанту РПЛ, «Оренбургу».



Сезон тогда закончился для красно-белых скверно. Точно так же закончится и нынешний, если они будут показывать столь ужасный футбол, как в первом тайме. А сегодня им в чём-то повезло.