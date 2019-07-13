Обухов: не могу сказать, что «Спартак» показал чемпионскую игру

Нападающий «Сочи» Владимир Обухов прокомментировал поражение со счётом 0:1 в выездном матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».

«Были у нас возможности забить. Обидно, что не воспользовались. Игра бы сложилась по-другому. Быстро сыгрались, потому что здесь всё зависит от игроков. У нас подбор техничных футболистов, которые умеют играть в пас и хотят играть в красивый футбол. Сегодня получилось.

Видно, что «Спартак» не в оптимальной форме. Не могу сказать, что это чемпионская игра. Возможно, когда мы проиграли им — 1:7, футболисты «Спартака» подумали, что им сегодня с нами будет так же легко. Но мы хорошо настроились.

Для меня выйти на стадион «Спартака» — это только положительные эмоции. Хотелось выиграть, но будем работать дальше», — сказал Обухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.