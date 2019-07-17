Анчелотти подшутил над Инсинье, выдав себя за фаната «Наполи»
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти подшутил над форвардом своей команды Лоренцо Инсинье. Случилось это во время встречи трёх игроков неаполитанского клуба с болельщиками.
Футболист вместе с Костасом Маноласом и Дрисом Мертенсом отвечали на вопросы болельщиков. После этого к Инсинье обратился выдавший себя за фаната Анчелотти со словами: «Привет, я Карло из Реджо-Эмилии. Вопрос к Инсинье. Почему ты лучше играешь за сборную Италии, чем за клуб?».
Вот такой была реакция Инсинье после того, как он догадался, кто задал ему вопрос:
Видео доступно в «твиттере» журналиста Клаудио Руссо.
В минувшем сезоне «Наполи» занял 2-е место в чемпионате Италии, отстав от «Ювентуса», который стал чемпионом, на 11 очков.
- 17 июля 2019
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