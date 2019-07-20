Ибрагимович: я — Лос-Анджелес!!!
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович отреагировал на победу в матче MLS с «Лос-Анджелесом».
37-летний швед сумел записать на свой счёт три гола, отличившись на 8-й, 56-й и 70-й минутах встречи, и принёс своей команде победу в дерби со счётом 3:2.
После игры Златан разместил в своём «твиттере» фотографию, на которой он стоит на поле и смотрит на трибуны, разведя руки в стороны, и сопроводил её следующей подписью: «Я — Лос-Анджелес!!!»
«Лос-Анджелес», несмотря на поражение, продолжает лидировать в турнирной таблице MLS, имея в активе 46 очков. «Гэлакси» (37) занимает второе место. С полной таблицей соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате». На счету Ибрагимовича к настоящему моменту 16 голов в 17 матчах чемпионата.
- 20 июля 2019
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