Де Лигт: отказал «ПСЖ», чтобы получать больше Мбаппе? Что за бред!

Новичок «Ювентуса» защитник Маттейс де Лигт прокомментировал переход в стан туринского клуба за € 75 млн, а также опроверг слухи, что его отказ от перехода в «ПСЖ» связан с зарплатой француза Килиана Мбаппе.



«Старался держаться как можно дальше от обсуждений в прессе. В какой-то момент это стало немного утомительно. Самое бредовое из прочитанного — что не пошел в «ПСЖ», потому что там я бы не смог зарабатывать больше, чем Мбаппе. Что за бред!



Я всегда говорил Мино Райоле, что назову будущую команду после Лиги наций. До этого я хотел сосредоточиться на игре. Как только рассказал ему о намерении поехать в Ювентус, он начал работать над этим. Деньги не являются решающим фактором. Все, кто знаком со мной, знают это», — приводит слова де Лигта Football Italia.

Де Лигт объяснил, почему выбрал «Ювентус», а не «Барселону» или «ПСЖ»