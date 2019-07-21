Де Хеа продлит контракт с «МЮ» и станет самым высокооплачиваемым вратарём в мире

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа продлит действующий контракт с клубом, сообщает AS.

По информации источника, 28-летний вратарь готов принять предложение «красных дьяволов» о подписании нового соглашения с клубом. Контракт будет рассчитан на шесть лет — до конца сезона-2024/25. Зарплата испанца вырастет до € 21 млн в год. Он станет вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков клуба после чилийского форварда Алексиса Санчеса и вратарём с самым высоким окладом в мировом футболе.

Де Хеа перешёл в «МЮ» из мадридского «Атлетико» летом 2011 года. В сезоне-2018/19 он пропустил 54 гола в 38 матчах английской Премьер-лиги. Действующее соглашение голкипера с «МЮ» рассчитано до 30 июня 2020 года.