«Манчестер Юнайтед» улучшил предложение для де Хеа

Руководство «Манчестер Юнайтед» сделало улучшенное предложение о контракте голкиперу команды Давиду де Хеа. Сейчас вратарь получает £ 240 тыс. в неделю (около € 270 тыс.). Ранее он отказался от продления сотрудничества с «красными дьяволами» на пять лет с зарплатой £ 350 тыс. в неделю (около € 393 тыс.).

Как сообщает Evening Standard, «Манчестер Юнайтед» повысил своё предложение, при этом конкретные цифры не указываются. Руководство английского клуба надеется получить от голкипера скорейший ответ.

Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах де Хеа заинтересован французский «ПСЖ». Его соглашение с «МЮ» рассчитано до 30 июня 2020 года.



Давид перешёл в «МЮ» из мадридского «Атлетико» летом 2011 года. В сезоне-2018/19 голкипер пропустил 54 гола в 38 матчах английской Премьер-лиги.