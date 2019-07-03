«Манчестер Юнайтед» улучшил предложение для де Хеа

Руководство «Манчестер Юнайтед» сделало улучшенное предложение о контракте голкиперу команды Давиду де Хеа. Сейчас вратарь получает £ 240 тыс. в неделю (около € 270 тыс.). Ранее он отказался от продления сотрудничества с «красными дьяволами» на пять лет с зарплатой £ 350 тыс. в неделю (около € 393 тыс.).
Как сообщает Evening Standard, «Манчестер Юнайтед» повысил своё предложение, при этом конкретные цифры не указываются. Руководство английского клуба надеется получить от голкипера скорейший ответ.
Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах де Хеа заинтересован французский «ПСЖ». Его соглашение с «МЮ» рассчитано до 30 июня 2020 года.
Давид перешёл в «МЮ» из мадридского «Атлетико» летом 2011 года. В сезоне-2018/19 голкипер пропустил 54 гола в 38 матчах английской Премьер-лиги.
- 3 июля 2019
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