«Урал» интересуется защитником ЦСКА Черновым

Как стало известно «Чемпионату», екатеринбургский «Урал» заинтересован в защитнике ЦСКА Никите Чернове.
Для «армейцев» приоритетен вариант с продажей 23-летнего футболиста. Пока клубы не могут договориться о сумме трансфера.
Чернов является воспитанником ЦСКА, цвета которого защищает с 2014 года. В сезоне-2016/17 игрок на правах аренды выступал за «Балтику», а кампанию-2017/18 провёл в «Урале». В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний защитник провёл за «армейцев» 11 матчей, в которых получил 5 жёлтых карточек.
После двух туров нынешнего розыгрыша чемпионата России ЦСКА занимает 11-е место в турнирной таблице с 3 очкам в активе. В свою очередь «Урал» (6) располагается на первой строчке. С полной таблицей можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 22 июля 2019
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