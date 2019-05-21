Агент Чернова: возможно, летом будем думать об аренде из ЦСКА, парню надо играть

Вадим Шпинёв, агент защитника ЦСКА Никиты Чернова, высказался о перспективах футболиста в московском клубе.



«У Чернова ситуация обыкновенная. Клуб говорит, что на него рассчитывает. Никита старается, пытается доказывать свою состоятельность. Но сейчас главный тренер опирается на других футболистов. Что касается его будущего, то, возможно, летом будем думать об аренде. Парню ведь надо играть», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Чернов является воспитанником ЦСКА, цвета которого защищает с 2014 года. В сезоне-2016/17 игрок на правах аренды выступал за «Балтику», а кампанию-2017/18 провёл в «Урале». В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний защитник провёл за «армейцев» 11 матчей, в которых получил 5 жёлтых карточек.

«Перед «Реалом» Гончаренко произнёс очень важные слова…» Защитник ЦСКА Никита Чернов вспоминает Лигу чемпионов и надеется уже весной стать чемпионом России.