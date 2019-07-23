Левандовски: жаль, что Хуммельс не остался, чтобы бороться за место в «Баварии»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски высказался о возвращении защитника Матса Хуммельса в дортмундскую «Боруссию».



«Противостояние „Баварии“ и дортмундской „Боруссии“ всегда зрелищное и яркое. Мы должны уважать решение Матса вернуться в Дортмунд. Мне жаль, что он не захотел остаться, чтобы бороться за своё место. Теперь он соперник «Баварии», — приводит слова Левандовского Deutsche Welle.



Хуммельс выступал в составе дортмундской „Боруссии“ с 2008 по 2016 год, после чего перешёл в стан мюнхенцев. В минувшем сезоне 30-летний немецкий защитник принял участие в 33 матчах за „Баварию“, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. „Бавария“ стала чемпионом Германии по итогам сезона-2018/19.

«Боруссия» Д объявила о возвращении Хуммельса