Агент: я гарантирую, что Бэйл не уйдёт из «Реала» на правах аренды

Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы валлийского нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла, заявил, что его клиент не перейдёт в другой клуб на правах аренды.
«Не будет никаких временных сделок, чтобы вывести Бэйла из клуба. Гарет является одним из лучших игроков на планете. Я могу гарантировать, что он не уйдёт из „Реала“ на правах аренды», — приводит слова Барнетта Sky Sports.
Ранее валлиец не принял участия в матче Международного кубка чемпионов против мюнхенской «Баварии», который «Реал» проиграл со счётом 1:3.
Бэйл перешёл в «Реал» летом 2013 года из «Тоттенхэм Хотспур». Сумма трансфера составила € 101 млн. В минувшем сезоне 30-летний форвард принял участие в 29 матчах Примеры, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.
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