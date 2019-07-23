Агент Бэйла: Гарет — футболист «Реала», он счастлив. Конец

Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла, высказался о возможном уходе игрока из клуба и высказываниях главного тренера команды Зинедина Зидана о сложившейся ситуации.



«Всё это безумие просто невероятно. Гарет – футболист «Реала». Он счастлив. Конец.



Что касается матча с «Арсеналом», участие в нём Бэйла маловероятно. Как долго он не будет попадать в заявку команды? Спросите Зидана», — приводит слова Барнетта ESPN.



Ранее Барнетт обвинил Зидана в неуважении после того, как французский специалист объявил, что клуб ведёт работу по продаже Бэйла. Зинедин позднее уточнил, что 30-летний валлиец не принял участия в товарищеском матче с «Баварией» в связи с собственным нежеланием выходить на поле.

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