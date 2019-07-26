Ветеран «Спартака»: слова Шалимова? Кононов хотя бы пришёл на могилу Черенкова

Бывший футболист «Спартака» Владимир Сочнов высказался о словах экс-игрока красно-белых Игоря Шалимова про главного тренера команды Олега Кононова.



«Конечно, Кононов ошибся, не желая этого, но и Шалимов погорячился. Он не прав, высказываясь таким образом всенародно. Можно было поправить тренера, но не в таких выражениях. Кононов хотя бы нашёл время, чтобы прийти на могилу Черенкова, а некоторые и вовсе не приходят.



Может ли это быть обидой Шалимова, что Олег Георгиевич – тренер «Спартака»? Наставника ведь выбирает начальство. Пока у Кононова не очень получается, но многое зависит от исполнителей. Теоретически все могут сказать, как играть правильно. Легко сказать, что придёшь и всё наладишь. Мы шли рядом с Кононовым вчера, и он сказал, что нужно немного подождать – скоро они наладят игру команды», — сказал Сочнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Кононов поздравил Черенкова с днём рождения. Шалимов назвал его дебилом И сказал ещё много интересного.