Смолов получил благодарственное письмо за помощь детям-сиротам
«Локомотив» в социальной сети сообщил, что в клуб пришло благодарственное письмо из Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы в адрес нападающего клуба Фёдора Смолова.
«Сердечно благодарим за подарки в виде кухонных плит для групп семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — говорится в письме.
Ранее в ходе шоу 29-летний футболист провёл баттл с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой и одержал в нём победу. В одном из раундов Смолову был предложен выбор – написать едкий комментарий в «инстаграме» актёра Дмитрия Нагиева или отправить деньги на благотворительность. Игрок выбрал второй вариант и перевёл 400 тыс. рублей на ремонт дома культуры в селе Костин Лог.
Смолов победил Бузову в шоу и отправил 400 тыс. рублей на благотворительность
- 26 июля 2019
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