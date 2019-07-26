Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Смолов получил благодарственное письмо за помощь детям-сиротам

Смолов получил благодарственное письмо за помощь детям-сиротам
Футбол / РПЛ 0

«Локомотив» в социальной сети сообщил, что в клуб пришло благодарственное письмо из Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы в адрес нападающего клуба Фёдора Смолова.

«Сердечно благодарим за подарки в виде кухонных плит для групп семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — говорится в письме.

Ранее в ходе шоу 29-летний футболист провёл баттл с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой и одержал в нём победу. В одном из раундов Смолову был предложен выбор – написать едкий комментарий в «инстаграме» актёра Дмитрия Нагиева или отправить деньги на благотворительность. Игрок выбрал второй вариант и перевёл 400 тыс. рублей на ремонт дома культуры в селе Костин Лог.

Смолов победил Бузову в шоу и отправил 400 тыс. рублей на благотворительность
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент