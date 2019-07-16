Смолов победил Бузову в шоу и отправил 400 тыс. рублей на благотворительность

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов принял участие в шоу Comment Out на канале «Чикен Карри» в YouTube.



В ходе шоу 29-летний футболист провёл баттл с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой и одержал в нём победу. В одном из раундов Смолову был предложен выбор – написать едкий комментарий в «инстаграме» актёра Дмитрия Нагиева или отправить деньги на благотворительность. Игрок выбрал второй вариант и перевёл 400 тыс. рублей на ремонт дома культуры в селе Костин Лог.



Смолов защищает цвета «Локомотива» с 2018 года. Ранее форвард выступал за московское «Динамо», роттердамский «Фейеноорд», махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал» и «Краснодар». В сборную России Фёдор вызывается с 2012 года.

Самый яркий момент выпуска, когда Смолов трёт морковь для опустившейся на колени Бузовой, можно посмотреть в нашем телеграм-канале.