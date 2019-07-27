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Григорян: считаю Кононова топ-тренером

Григорян: считаю Кононова топ-тренером
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян поделился мнением о «Спартаке» после матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги (2:0).

«Все критикуют «Спартак». Но это команда, за которую болеет полстраны. Я лично считаю Олега Кононова топ-тренером. Все его команды играли в интеллектуальный, комбинационный футбол. Стиль, который был у «Краснодара», до сих пор остается, и его ставил Кононов. Многие считают его излишне интеллигентным, но никто не знает, настолько сильна его выдержка. Думаю, если в ближайшее время руководство ничего не предпримет, то Кононов будет для команды выдающимся тренером. В «Спартаке» очень сложно работать. Даже в «Тамбове» сложно, а уж как там», — передаёт слова Григоряна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Григорян: матч со «Спартаком» прошёл по нашему сюжету, могли даже увеличить счёт
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