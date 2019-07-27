Триппьер — о причине ухода из «Тоттенхэма»: за кулисами кое-что происходило
Защитник мадридского «Атлетико» Киран Триппьер рассказал, почему принял решение покинуть «Тоттенхэм Хотспур».
«Пришло время что-то поменять и двигаться дальше. Не говорю, что для этого мне было необходимо сменить клуб, но в „Тоттенхэме“ за кулисами кое-что происходило. Не буду вдаваться в подробности, но именно поэтому я принял решение двигаться дальше», — приводит слова Триппьера Goal.com.
17 июля Триппьер подписал с мадридским «Атлетико» трёхлетнее соглашение. Испанцы заплатят за игрока € 22 млн. Ранее защитником интересовались туринский «Ювентус» и «Наполи», однако они не смогли договориться по поводу стоимости трансфера. Триппьер выступал в составе «Тоттенхэм Хотспур» с 2015 года.
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