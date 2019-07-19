Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Триппьер: Симеоне — один из лучших тренеров в мире

Триппьер: Симеоне — один из лучших тренеров в мире
Футбол / Испания 0

Английский защитник Киран Триппьер прокомментировал переход из лондонского «Тоттенхэм Хотспур» в мадридский «Атлетико».

«Английская Премьер-лига — один из лучших турниров в мире, но я не думал дважды, когда поступило предложение от «Атлетико».

Не многие британские игроки переезжают за границу, но я всегда этого хотел. В детстве я хотел выступать в чемпионате Испании.

Я слежу за «Атлетико» уже несколько лет. Считаю Диего Симеоне одним из лучших тренеров в мире.

У меня состаялся разговор с Маурисио Почеттино. Объяснил ему, что это большая возможность, от которой я не хочу отказываться. Мы были близки к титулу Лиги чемпионов, но у нас просто не получилось.

Здесь отличный тренер и хорошие игроки. Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь клубу завоевать трофеи в ближайшие несколько лет», — приводит слова Триппьера Marca.

Триппьер по ошибке тегнул «Сан-Антонио», прощаясь с «Тоттенхэмом» в «Инстаграме»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент