Триппьер: Симеоне — один из лучших тренеров в мире

Английский защитник Киран Триппьер прокомментировал переход из лондонского «Тоттенхэм Хотспур» в мадридский «Атлетико».
«Английская Премьер-лига — один из лучших турниров в мире, но я не думал дважды, когда поступило предложение от «Атлетико».
Не многие британские игроки переезжают за границу, но я всегда этого хотел. В детстве я хотел выступать в чемпионате Испании.
Я слежу за «Атлетико» уже несколько лет. Считаю Диего Симеоне одним из лучших тренеров в мире.
У меня состаялся разговор с Маурисио Почеттино. Объяснил ему, что это большая возможность, от которой я не хочу отказываться. Мы были близки к титулу Лиги чемпионов, но у нас просто не получилось.
Здесь отличный тренер и хорошие игроки. Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь клубу завоевать трофеи в ближайшие несколько лет», — приводит слова Триппьера Marca.
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