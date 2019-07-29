СМИ выяснили, как Бэйл отреагировал на сорвавшийся переход в «Цзянсу Сунин»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл был в ярости после того, как сорвался его переход в китайский клуб «Цзянсу Сунинг», сообщает The Sun. У футболиста и его окружения из-за этого окончательно испортились отношения с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.
Ранее сообщалось, что клубы достигли принципиальной договорённости о трансфере Бэйла. «Цзянсу Сунин» был готов подписать с вингером трёхлетний контракт с зарплатой € 22 млн в год.
Отмечалось, что трансфер валлийца не состоится из-за финансовых требований «сливочных». На «Сантьяго Бернабеу» посчитали, что 30-летний футболист всё ещё остаётся достаточно ценным игроком, а предложение «Цзянсу Сунин» занижено.
Гарет выступает за «Реал» с 2013 года. В минувшем сезоне на клубном уровне он забил 14 мячей и отдал 7 результативных передач в 42 матчах во всех турнирах.
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